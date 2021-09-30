روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا بلغت 867 حالة

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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 867 حالة وفاة و23888 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذا هو أعلى عدد من الوفيات يتم تسجيله في روسيا في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها، ويأتي بعد إعلان حصيلتين قياسيتين أخريين خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 7 ملايين و511026 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 207255.

وتماثل 18826 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 6 ملايين و672767.