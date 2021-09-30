الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر السكر خلال شهر أكتوبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر في الأراضي القديمة مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

أولا: في العروة المبكرة "زراعة أغسطس"

إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتي، تلقيم بجوار النباتات ثم الري على الحامي. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر.

ثانيا: في العروة المتوسطة "زراعة سبتمبر"

إجراء العزقة الأولى وتبدأ بعدها عملية الخف على نبات واحد والترديم حوله، وإضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتي بجوار النباتات، ثم الري المعتدل على الحامي مع صرف المياة الذائدة عن حاجة النبات ويضاف السماد البوتاسى بمعدل "50 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان".

ثالثا: العروة المتأخرة "زراعة أكتوبر ومنتصف نوفمبر"

تبدأ الزراعة أوائل أكتوبر وتستمر حتى منتصف نوفمبر، ويتم تجهيز الأرض بالحرث والتنعيم والتسوية ثم نثر سماد السوبر فوسفات "200كجم/ف".