بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مملكة البحرين بناء على دعوة نظيره البحريني.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - التحديات الإقليمية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وحرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين.

بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني رغبة بلاده في تنمية أوجه التعاون الثنائي المشترك والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين.