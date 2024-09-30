اليمن: 37 حالة وفاة ونحو 6 آلاف إصابة بالكوليرا في تعز

أعلن مسئول يمني، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا وباء الكوليرا بمحافظة تعز إلى 37 حالة وفاة، ونحو ستة آلاف إصابة منذ مطلع عام 2024.

وقال تيسير السامعي مسئول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن عدد حالات الإصابة بوباء حمى الضنك ارتفع إلى 2237 حالة مند بداية العام حتى اليوم، ولم يتم رصد أية حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وتطرق المسئول الصحي إلى انتشار مرض الحصبة الذي أدى إلى إصابة 1230 حالة منها ثماني وفيات خلال الفترة ذاتها.

وأرجع استمرار انتشار الأوبئة إلى تدهور القطاع الصحي جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات، فضلا عن التراجع الحاد في تمويل المشاريع الطبية في البلاد.

يذكر أن معظم اليمنيين يعانون من صعوبات كبيرة في الوصول إلى المرافق الصحية، وفق تقارير أممية سابقة.