ميدو: مباراة جنوب السودان أعادت منتخب مصر إلى المسار الصحيح

أكد أحمد حسام ميدو أن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان تمثل عودة الفراعنة إلى المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الفريق حقق العديد من المكاسب خلال اللقاء.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: «عودة عمر مرموش للتهديف أحد مكاسب مباراة جنوب السودان»، مؤكدًا أن استعادة اللاعب لحاسة التسجيل تمثل إضافة مهمة للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ميدو أن تصريحات حسام حسن عقب مباراة جنوب السودان أعادت المنتخب إلى المسار الصحيح، موضحًا أن المدير الفني صحح كل الأخطاء التي وقع بها في تصريحاته قبل مواجهة أنجولا.