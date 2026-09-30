إبراهيم نصر الله يتسلم جائزة «نيوستاد الدولية للأدب»

استلم الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله جائزة «نيوستاد الدولية للأدب» لعام 2026، ليصبح أول كاتب يكتب بالعربية يفوز بالجائزة منذ تأسيسها عام 1970، فيما اختيرت روايته «زمن الخيول البيضاء» نصًا ممثلًا لأعماله في دورة الجائزة الحالية.

نصر الله، المولود في عمّان عام 1954 لأبوين فلسطينيين نزحا من فلسطين عام 1948، نشأ في مخيم الوحدات للاجئين، وتلقى تعليمه في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ثم تخرج في كلية تدريب المعلمين التابعة لها في عمّان. ويجمع في تجربته بين الشعر والرواية والرسم والتصوير، ونشر أكثر من أربعين عملًا، من بينها روايات تشكل جزءًا من مشروعه المعروف بـ«الملهاة الفلسطينية».

وتتناول أعمال نصر الله موضوعات المنفى والهوية والمقاومة والتجربة الفلسطينية، وترجمت كتاباته إلى لغات عدة، فيما تُعد «زمن الخيول البيضاء» من أبرز أعماله الروائية، وقد وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2009.

وحصل نصر الله على الجائزة العربية للرواية عام 2018 عن روايته «حرب الكلب الثانية»، كما حصد عددًا من الجوائز الأدبية الأخرى خلال مسيرته.

واختارت لجنة الجائزة «زمن الخيول البيضاء» بوصفها النص الممثل لأعماله. وتُمنح الجائزة عن مجمل الإنجاز الأدبي، وليس عن عمل منفرد، وتكرّم الكتاب في مجالات الرواية والشعر والدراما بمختلف اللغات.