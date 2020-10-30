شركة ألفابت تسجل ارتفاعا في الأرباح وسط ازدهار الإعلانات

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قالت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، يوم الخميس إن أرباحها شهدت قفزة في الربع الثالث من هذا العام بسبب ازدهار عائدات الإعلانات والأعمال السحابية القوية.

وأعلنت شركة الإنترنت العملاقة، بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاع صافي أرباحها بنحو 60 بالمئة على أساس سنوي إلى 2ر11 مليار دولار.

كما نمت الإيرادات بنسبة 14٪ لتصل إلى 2ر46 مليار دولار.

وبعد الربع السابق الضعيف، عادت أعمال الإعلانات في جوجل- المصدر الرئيسي لإيرادات ألفابت - إلى المسار الصحيح وقدمت أكبر مساهمة بقيمة 1ر37 مليار دولار.

كما انتعشت إيرادات الإعلانات من شركة يوتيوب التابعة لشركة ألفابت