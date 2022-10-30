 شوبير: كهربا يتهم مسؤولي الزمالك بالتزوير ويلجأ للمحاكم المدنية - بوابة الشروق
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شوبير: كهربا يتهم مسؤولي الزمالك بالتزوير ويلجأ للمحاكم المدنية

محمد عاطف
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 1:42 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 1:42 ص

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي، قرر اللجوء للمحاكم المدنية للطعن بالتزوير في العقد الذي قدمه نادي الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد قررت تغريم كهربا 2 مليون دولار مع إيقافه لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب رحيله عن نادي الزمالك قبل نهاية عقده.

وأضاف شوبير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كهربا أكد في الدعوة التي قدمها للمحاكم المدنية، أن العقد المقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليس العقد الذي وقع عليه مع نادي الزمالك."

وتابع: "كهربا اتهم مسؤولي نادي الزمالك بتزوير العقد، لذلك قرر اللجوء للمحاكم المدنية للطعن بالتزوير، كما أن محاميه يسير في خط آخر بالتفاوض مع إدارة الزمالك بشأن تسديد الغرامة على أقساط."

وأوضح شوبير: "كهربا ضمن حسابات النادي الأهلي، لذلك تم قيد اللاعب في قائمة الفريق بالموسم الحالي، ولكن موعد دفع الغرامة غير محدد حتى الآن."

وأتم: "عندما يحصل النادي الأهلي على مقدم عقود الرعاية، سيتم منح كهربا 10 ملايين جنيه راتبه في الموسم الماضي، بالإضافة إلى مقدم عقده للموسم الجديد من أجل دفعها للغرامة."


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