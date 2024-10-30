الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 4 جنود في مخيم جباليا

كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، أن سبب مقتل الجنود في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كان انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار في أحد الطوابق المرتفعة في المبنى الذي دخلوه.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "يتضح من التحقيق الأولي في مقتل الجنود الأربعة من الوحدة المتعددة الأبعاد (الأشباح 888) في جباليا، أن القوة دخلت المبنى خلال عملية ليلية، وتم تفجير عبوة ناسفة نحوهم من أحد الطوابق العليا".

وفقا للجيش الإسرائيلي، "بنتيجة تفجير العبوة الناسفة، قتل 4 جنود وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة".

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن القنبلة كانت مصنعة من مخلفات الصواريخ التي أطلقها الجيش على قطاع غزة، وأعادت "كتائب القسام" تدويرها واستخدامها ضد الجيش.

وتنشط قوات الوحدة المتعددة الأبعاد في جباليا منذ أسبوع ضمن الفريق القتالي التابع للواء 401، وشنت هجوما ليليا على عدة مناطق ومبان لاستخدامها ضمن النشاط العملياتي في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قادة الفرقة واللواء والوحدة هرعوا إلى مكان الحادث وأشرفوا عليه من الميدان".