أردوغان: نعيش أياما مخزية للإنسانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإنسانية تعيش أيامًا مخزية، لافتًا إلى أنه «يُقتل 50 ألف شخص بريء بوحشية، ويُقصف مليونا شخص مسجونين في قطعة صغيرة من الأرض (غزة)».

ونوه في كلمة خلال فعالية مسابقة تلاوة القرآن الكريم في أنقرة، اليوم الأربعاء، أن «عدم وجود خطوات دولية رادعة لإيقاف عدو الإنسانية المسمى نتنياهو، أو محاسبة شبكة المجازر، هو نهاية الإنسانية».

وأضاف: «يؤسفني القول إنه لا يصدر رد فعل قوي من الدول الإسلامية بشأن غزة باستثناء بعض الدول وعلينا ألّا ننسى أن هذا التشتت سيدوّن في التاريخ».

وأشار إلى أن «الحكومة الإسرائيلية تتحكم بجميع الكيانات المنوط بها حماية السلام وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والديمقراطية»، وذلك حسبما نشرته وكالة «الأناضول».

واستطرد: «لدينا مسؤوليات تجاه إخواننا الذين استشهدوا حرقا وهم أحياء بقنابل القتلة الصهاينة داخل الخيام، وإننا مدينون للأطفال الذين استشهدوا وبأيديهم سبحات وهم يحتضنون القرآن الكريم داخل أنقاض منازلهم المدمرة في غزة».

ودعا «كل من تنبض قلوبهم من أجل فلسطين ولبنان، وخاصة الشعب التركي، إلى مد يد العون للمظلومين»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «الكثير من المظلومين حول العالم ممن يكافحون للبقاء على قيد الحياة يعلقون آمالهم على تركيا»، قائلًا إن «أنقرة عليها ألا تخيب ظنهم».