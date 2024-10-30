الدوري الألماني: «مرموش في حتة تانية»

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أشاد الحساب الرسمي للدوري الألماني بأداء عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، بعد المستوى المميز الذي يقدمه في الموسم الحالي.

عمر مرموش سجل 9 أهداف يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي، وحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الألماني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من مصر لألمانيا.. مرموش في حتة تانية.. إليكم أهم إحصائيات أبرز لاعب عربي لشهر أكتوبر.. 4 أهداف وتمريرتان حاسمتان».

وسجل مرموش 4 أهداف خلال ثلاث مباريات للفريق في شهر أكتوبر بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، بعد مرور 8 جولات من البطولة.