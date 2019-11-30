الأفريقي يهزم مستقبل سليمان بهدفين في الدوري التونسي

تغلب النادي الأفريقي على ضيفه مستقبل سليمان 2/ صفر، اليوم السبت، في منافسات المرحلة التاسعة من الدور ي التونسي لكرة القدم، والتي شهدت فوز نجم المتلوي على اتحاد تطاوين 1 / صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم ياسين الشماخي للأفريقي في الدقيقة 57، قبل أن يضيف باسيرو كومباوري الهدف الثاني في الدقيقة 68.

ورفع الأفريقي رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان في المركز العاشر عند سبع نقاط.

وفي المباراة الثانية، سجل عماد المنياوي هدف المباراة الوحيد لنجم المتولي في شباك اتحاد تطاوين، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 16.

ورفع نجم متلوي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند نقطتين في المركز الرابع عشر (الأخير).