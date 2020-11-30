اليونان: نواجه تحديا من دولة عثمانية جديدة تحاول فرض إدارتها بالقوة

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، معلقًا على خبر مغادرة سفن تركية قبل أيام قليلة من القمة الأوروبية التي من المفترض أن تناقش عقوبات على أنقرة: «لسنا متأكدين أنهم سيغادرون».

وأضاف دندياس، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الأحد، أنه لم يعلن أي مسؤول رسميًا عن مغادرة السفن التركية، متابعًا: «يقولون إنهم سيغادرون ليس لأنهم مخطئون أو لأن تركيا غيرت رأيها، وإنما لأنها أنهت عملياتها الاستكشافية».

وأكد أنه لا يعتبر هذا الإجراء سيكون علامة إيجابية، معتقدًا أن الاتحاد الأوروبي لن يقتنع بذلك.

وذكر أنه من الواضح أن تركيا ستنسحب، معقبًا: «هناك ثلاثة اجتماعات، الأول مع الناتو في 2 ديسمبر المقبل، والثاني مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والثالث مع القادة».

ولفت إلى أن الأمر لا يتعلق بالعقوبات، موضحًا أن تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي تمثل سؤالًا استراتيجيًا في حاجة إلى جواب.

وتابع: «استنادًا للتصرف التركي فإن ما نواجهه: تحد من دولة عثمانية جديدة تحاول فرض إدارتها على جيرانها بالقوة إذا تطلب الأمر»، مشيرًا إلى إرسال تركيا للمرتزقة إلى سوريا وليبيا وجنوب القوقاز.