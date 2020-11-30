 القومي للبحوث الفلكية: خبر إظلام الأرض مدة 3 أيام شائعة لا يمكن تصديقها - بوابة الشروق
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القومي للبحوث الفلكية: خبر إظلام الأرض مدة 3 أيام شائعة لا يمكن تصديقها

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:24 ص

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مصر لديها بحث علمي قوي، معقبًا: «لدينا إمكانيات متوفرة لا تقل في الدرجة عن نظرائنا في الخارج».

وأضاف القاضي، في مداخلة لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن خبر إظلام الأرض مدة ثلاثة أيام شائعة لا يمكن لأحد تصديقها، ذاكرًا أنه سيكون هناك كسوفًا للشمس في يوم 14 ديسمبر في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وأوضح أن مصر والمنطقة العربية لن تشهد هذا الكسوف، مضيفًا أن هناك أشخاصًا متخصصين يدرسون جميع المجالات المتعلقة بالفضاء.

ولفت إلى أن أقرب كويكب يمكن أن يمر بالأرض تكون المسافة بينهما 15 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

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