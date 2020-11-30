روسيا تسجل 26 ألفا و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 26 ألفا و338 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و295 ألفا و654 إصابة.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار "كورونا" - في بيان له اليوم الاثنين - أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر منها بواقع 6511 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 3691 إصابة، فيما سجلت ضواحي العاصمة الروسية 1064 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أن 17 ألفا و247 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و778 ألفا و704 أشخاص.

وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار "كورونا" إلى تسجيل 368 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39 ألفا و895 وفاة.