 زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لإنشاء محكمة خاصة للجرائم الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لإنشاء محكمة خاصة للجرائم الروسية

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 9:33 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"إن بلاده تبذل قصارى جهدها لإنشاء محكمة خاصة بشأن ما وصفه "الجرائم الروسية".

وأضاف زيلينسكي -في خطاب عبر الفيديو، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء- "اتخذنا عدة خطوات جديدة لإعادة العدالة إلى أوكرانيا، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الحرب إلى العدالة، نتعاون بالفعل مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، منها المحكمة الجنائية الدولية وسنزيد هذا التعاون، ولكن لسوء الحظ، فإن الصكوك القانونية الدولية المتاحة ليست كافية لتحقيق العدالة".

وتابع: "لكي تكون هناك مسؤولية عن الجرائم، هناك حاجة إلى محكمة خاصة، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونبذل قصارى جهدنا لإنشاء مثل هذه المحكمة".


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