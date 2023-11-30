انفجارات عنيفة تهز جبل عطان في صنعاء وتضارب الروايات حول الأسباب

عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد تصاعد أعمدة الدخان جراء انفجار في جبل عطان بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وتضاربت الروايات حول الأسباب الحقيقية للحادث، فنقلت فضائية «الحدث العربية» عن شهود عيان قولهم، إن الانفجار وقع بأحد مخازن السلاح في صنعاء.

بينما نقلت شبكة «إيجاز» اليمنية، عن مصادر محلية، قولها إن الانفجار وقع في محطة غاز بالمنطقة.

ونقل موقع «العاصمة أونلاين» اليمني، عن سكان المنطقة قولهم، إن «دوي انفجار كبير سمع في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وعقب الانفجار شوهد تصاعد ألسنة النيران والدخان».



وذكر الموقع أن جبل «عطان» يعد من المناطق الاستراتيجية التي تتخذها الحوثي لتخزين السلاح، وتتمركز فيه ألوية الصواريخ التابعة للجماعة.

https://x.com/AlArabiya_Brk/status/1730234632283496878?s=20