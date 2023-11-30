الرئيس الإسرائيلي يطالب نظيره الإماراتي باستخدام ثقله الدبلوماسي لإعادة الرهائن لدى حماس

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الموجود في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في إطار جهود إسرائيل لتأمين عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وبحسب مكتبه، طلب هرتسوج من رئيس الإمارات استخدام كل ثقله الدبلوماسي للمساعدة في إعادة الرهائن، بينما أكد رئيس الإمارات على الحاجة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس.

وتحتجز حركة حماس رهائن كانت قد اختطفتهم خلال هجومها في السابع من الشهر الماضي على الأراضي المحتلة ما أدى إلى إعلان إسرائيل الحرب على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، أرسلت الإمارات 49 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن سكانه جراء الحرب، كما استقبلت ثلاث دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد.