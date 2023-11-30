 عامر حسين يكشف حقيقة اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة بكأس الرابطة - بوابة الشروق
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عامر حسين يكشف حقيقة اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة بكأس الرابطة

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 2:19 م

علق عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على إمكانية تقدم الزمالك بطلب لتأجيل مشاركته في كأس الرابطة أو الاعتذار عن عدم المشاركة بسبب تعارض المواعيد مع معسكره في الإمارات في يناير المقبل.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لم يتواصل معنا أي فريق بشأن تأجيل مبارياته أو الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة، وأرسلنا تأكيدا للأندية على مواعيد البطولة خاصة أنه بطولة مؤهلة لكأس السوبر بنظامه الجديد».

وأضاف: «البطولة تقام خلال توقف النشاط لمدة 45 يوما لمنح كافة اللاعبين فرصة المشاركة في مباريات رسمية».

وأتم: «أي نادٍ ينسحب من بطولة كأس الرابطة سيُحرم من قيمة مليون جنيه نظير مشاركته في الدوري المصري».


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