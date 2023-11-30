كايروكي تطرح أغنية تلك قضية دعما للشعب الفلسطيني

طرحت فرقة كايروكي، اليوم الخميس، أغنية جديدة تحمل اسم "تلك قضية"، عبر قناتهم الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم الذي كان قد أطلقها كقصيدة تزاوج بين العامية والفصحى مطلع الشهر الجاري.



وتمت ترجمة الأغنية للإنجليزية بواسطة ولاء كمال، لنشر الرسالة الداعمة للقضية الفلسطينية.



واختارت فرقة كايروكي، بوستر الأغنية عملا فنيا للفنان محمد مصطفى، يحمل صورة تمثال الحرية باعتباره رمزا للحرية والعدالة والديمقراطية، ومن الظهر تبدو سيدة التمثال في صورة شيطان، في إشارة واضحة لازدواجية المعايير في أمريكا وباقي الدول الغربية وتجاهلهم حقوق الشعب الفلسطيني.



تمجد الأغنية نضال الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وتندد الأغنية الجديدة من زاويتها غير المسبوقة بما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم إنسانية واضحة في غزة والضفة الغربية يوميا، وسعي إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.



- كلمات أغنية تلك قضية



تقول كلمات الأغنية الجديدة من فرقة كايروكي:

ينقذ في سلاحف بحرية، يقتل حيوانات بشرية، تلك قضية وتلك قضية



كيف تكون ملاكا أبيض؟، يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك، ع المقتول حسب الجنسية، وتلك قضية وتلك قضية



كيف تكون إنساناً راقي؟، ومطابق للاشتراطات، كل كلامك لابس واقي، وبتحضن كل الشجرات، بتقول ع البواب الحارس، وجنبك جيش بيهد مدارس، واما بتقفش نفسك لابس، دم.. تقول الكل ضحية، وتلك قضية وتلك قضية



كيف أصدق هذا العالم، لما بيحكي عن الإنسان؟، شايف أم بتبكي ضناها، علشان مات في الغارة جعان، ويساوي المقتول بالقاتل، بشرف ونزاهة وحيادية، وتلك قضية وتلك قضية



كيف أنامَ قريرَ العينِ؟، وأضع سدادة أذنين، والعيلة المدفونة ف بيتها، ممنوع حد يخش يغيتها، وكأن الارض اللي فوقيهم، مش تبع الكورة الأرضية، وتلك قضية وتلك قضية



كيف تعيش في سجنٍ واسع؟، زنازينه من نار ورماد، وتقوم من تحت الأنقاض، تتشعلق ف رقاب القاتل، تجمع اشلائك وتقاتل، وتوري الدنيا الكدابة، كيف يسير قانون الغابة، من اين طريق الحرية، ومن أين تؤتى الدبابة، مش فارقة العالم يتكلم، موت حر وما تعيشٌ مسلّم، تلهم جيل ورا جيل يتعلم، كيف يعيش ويموت لقضية



بننادي على عالم مين، علشان يستنكر ويدين، دن كما شئت فأي إدانة، لما يجري جوا السلخانة، مش هتخف بارود الدانة، ولا قادرة ترجع له صباح



تلك قضية، وهذا كفاح



- أحدث أنشطة كايروكي من أجل الشعب الفلسطيني:



وكان أمير عيد عضو فرقة كايروكي، شارك مؤخرا في أغنية راجعين، التي طرحت منذ أيام دعما للشعب الفلسطيني بمشاركة 25 فنانا عربيا من 11 دولة، دعما للشعب الفلسطيني بسبب القصف المستمر على قطاع غزة.



أغنية راجعين شارك فيها كل من أمير عيد، وعفروتو، ومروان موسى، ومروان بابلو، ودينا الوديدى، وسيف الصفدى، ودانا صلاح، وغالية شاكر، والتونسى نوردو، وسيف شروف، والأخرس، وعصام النجار، وبالطى، ووسام قطب، وبطاينة، وعمر رمال، وويونغ، وورندر، وفورتكس، وسمول إكس، وALA، وفؤاد جريتلى، ودنيا وائل، وزين ودافنشى.