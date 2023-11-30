وزير الأوقاف الفلسطيني: تصريحات نتنياهو تعطي رخصة بمزيد من الفتل والعربدة

أعرب وزير الأوقاف الفلسطيني الدكتور حاتم البكري، عن أمنياته في وقف الحرب بشكل كامل على أهالي قطاع غزة، حتى يُمكن انتزاع الخوف من نفوس الناس، وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية بأمن وأمان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، إن «المرحلة الخطيرة الحالية في قطاع غزة، نتج عنها آلاف الشهداء، وعشرات الآلاف من المصابين، ومئات الآلاف من النازحين».

ووصف تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المتعلقة بالسماح للمواطنين بحمل السلاح، بأنها «إعطاء تصريح بالقتل والاعتداء والعربدة».

وأضاف: «الأمر مريب ومخيف، وفي المرحلة المقبلة نحن مقبلون على تصاريح للدماء والقتل وسقوط شهداء أكثر، وستتحول المنطقة إلى نقطة لا يحمد عقباها».

ونوه أن «الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية معقدة؛ بسبب فصل المحافظات عن بعضها البعض، فضلًا عن وضع الحواجز العسكرية على طول الطرق للخروج والدخول منها».

وأكمل: «الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية غاية في الصعوبة والتعقيدات بحق المواطن، وهي ليست بمستوى السوء الموجود في قطاع غزة والذي يشهد سقوط شهداء يوميًا، منذ أحداث يوم 7 أكتوبر».