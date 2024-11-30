 تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة - بوابة الشروق
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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

وكالات
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 6:41 م | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 6:41 م

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة التشيلية سانتياجو، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ومدينة مأرب اليمنية، وإسطنبول التركية، وروما الإيطالية، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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