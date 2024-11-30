وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، محادثة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء التطور الخطير للأوضاع في محافظتي حلب وإدلب في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء التطور الخطير للوضع في سوريا فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في محافظتي حلب وإدلب"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وبحسب البيان، أكد الطرفان على ضرورة التنسيق المشترك واتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار "صيغة أستانا".

وعلى صعيد متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالا بنظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، حيث شدد الوزير الإيراني على ضرورة التنسيق مع موسكو بشأن سوريا "قدر الإمكان".

وأكد بيان الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنه "تذكيرا بمسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة، اعتبر وزير خارجية بلادنا التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية في سوريا جزءا من خطة النظام الصهيوني والولايات المتحدة لزعزعة استقرار في منطقة غرب آسيا".

وأوضح البيان حول الاتصال بين وزيري خارجية البلدين "دعم الطرفين لقوة السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا ودعم حكومة وجيش هذا البلد في مواجهة الجماعات الإرهابية".

وعقد مجلس الوزراء السوري اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي وحضور عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الخدمي، لمتابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها، بسبب هجوم المجموعات الإرهابية مدفوعة بتوجيهات وأوامر خارجية معادية.

وتم خلال الاجتماع "تناول واقع العمل في محافظة حلب على وجه الخصوص، وبحث السبل الممكنة للاستمرار بتقديم الخدمات للأخوة المواطنين في المحافظة وفي كافة المحافظات السورية في ضوء وصول المجموعات الإرهابية إلى بعض الدوائر الحكومية والخدمية في محافظة حلب وترهيب العاملين فيها ومنعهم من الاستمرار بتقديم الخدمات للإخوة المواطنين".