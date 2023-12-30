لا تزال التوترات في البحر الأحمر مستمرة، بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، استهداف أي سفينة شحن تحمل علم إسرائيل، أو وجهتها الموانئ الإسرائيلية، وتستعرض الشروق أبرز السفن الإسرائيلية التي جرى استهدافها خلال الحرب على غزة، في موجز حصاد 2023.



- سفينة جالاكسي ليدر



في 19 نوفمبر، احتجزت القوات البحرية اليمنية الموالية لحركة أنصار الله الحوثيين، سفينة جالاكسي ليدر وعلى متنها 25 فردًا، والمملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.



- سفينة حاويات



24 نوفمبر، تعرضت سفينة حاويات مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر، وترفع علم مالطا لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، تسبب بإلحاق أضرار بالسفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.



- كالاند



25 نوفمبر، هاجمت مسيّرة يمنية سفينة "كلاندار" المملوكة لشركة زيم الإسرائيلية.



- سنترال بارك



في 26 نوفمبر، استولى الحوثيون، على السفينة سنترال بارك التي ترفع العلم الليبيري والتي تديرها شركة زودياك ماريتايم قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. كانت تحمل شحنة كاملة من حمض الفوسفوريك وعلى متنها 22 فردًا من أفراد الطاقم يتألفون من مواطنين روس وفيتناميين وبلغاريين وهنود وجورجيين وفلبينيين.



- ستراندا



12 ديسمبر، أعلن الحوثيون، استهداف السفينة ستراندا النرويجية بصاروخ بحري بعد رفضها استجابة التحذيرات، وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريق اندلع في السفينة بعد استهدافها.



- ميرسيك جبرلاتر



قالت أنصار الله الحوثيين إنها استهدفت السفينة المتجهة إلى إسرائيل، بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية الموالية لحركة أنصار الله الحوثيين.



- إم إس سي ألانيا



أعلن الحوثيون، استهداف السفينة إم إس سي ألانيا بصاروخ بحري بعد رفض السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية والرسائل التحذيرية النارية.



- إم إس سي بالاتيوم 3



في 15 ديسمبر، أعلن الحوثيون، استهداف السفينة إم إس سي ألانيا بصاروخ بحري بعد رفض السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية والرسائل التحذيرية النارية.



- إم في سوان أتلانتيك



قال الحوثيون، إنهم استهدفوا في 18 ديسمبر، ناقلة النفط سوان أتلانتيك مرتبطة بإسرائيل، حيث استهدفتها بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.



- إم إس سي يونايتد



26 ديسمبر، أعلن الحوثيين استهداف السفينة إم إس سي يونايتد في البحر الحمر، بصواريخ بحرية بعد تجاهل السفينة لنداءات القوات البحرية والرسائل التحذيرية النارية.