خطاب يعلن تشكيل فاركو لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة سموحة، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سموحة، قبل مباراة اليوم، المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

ويدخل فاركو مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين السيد، محمود عماد، أحمد جمال وجيفرسون إنكادا.

خط الوسط: عمرو ناصر، أحمد فؤاد وعزمي جومة.

الهجوم: محمد عز، أحمد شريف ووليد علي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم، إينوك بينجامين، بابا كار نداي، زهير المترجي، عمرو رضا، ياسين محمد، محمد فخري، أحمد عوض وجابر كامل.