مدرب إنبي: نقطة الأهلي مرضية رغم ضياع الفوز

أبدى محمد إسماعيل المدير الفني لإنبي رضاه عن نقطة التعادل مع الأهلي في مباراة الفريقين بالدوري.

وفرض إنبي التعادل على ضيفه الأهلي بملعب المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الحمد لله على النتيجة والأداء، صحيح كنا قريبين من الفوز لكن التعادل مع الأهلي ليس سيئا".

وأضاف: "سعيد بأداء اللاعبين اليوم وتنفيذ التعليمات التي اتفقنا عليها، وبهذا المستوى ربما يمكننا تحقيق ما هو أفضل في المباريات القادمة والخروج من المنطقة التي يستحق إنبي التواجد فيما هو أفضل منها".

وتابع مدرب إنبي: "فضّلت الإبقاء على كل من أحمد أمين أوفا ورفيق كابو وكيندري على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة، لأنني أعرف أن الأهلي كلما طال أمد عدم تقدمه في النتيجة كلما زاد توتر لاعبيه، وهذا ما حدث".

وأشار إلى أنه لعب على فتح المساحات من البدلاء الذين يمكنهم تحويل الدفة لمصلحة الهجوم وصنع الفارق واستغلال تقدم الأهلي.

وأضاف: "أتيحت لنا ركلة جزاء كانت كفيلة بتحقيق الفوز، لكنها ضاعت وهذا أمر وارد في كرة القدم".