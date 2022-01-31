القاهرة تستعد لمواجهة موجة الطقس السيئ بنشر الشفاطات والبدالات على الطرق الرئيسية

تستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، لاستقبال موجة الطقس السيئة التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بنشر معدات شفط المياه، والشفاطات والبدالات والطلمبات على الطرق الرئيسية وبمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، لمجابهة مياه الأمطار عند سقوطها بالشوارع، تسهيلًا للحركة المرورية أمام المواطنين.

وقال مصدر مسؤول بالمحافظة، إن الأحياء كثفت مجهوداتها بتطهير وصيانة بالوعات الصرف الصحي، موضحًا أن الأحياء على أتم الإستعداد لمواجهة موجة الطقس السئ التي تشهدها البلاد الفترة الحالية.

وأكد المصدر لـ"الشروق"، اليوم الإثنين، على الانتشار السريع للمعدات وصيانة روافع الصرف الصحي، والتأكد من تغطية مصادر التيار الكهربائي، لافتًا إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل الفورى مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية.

وأوضح أن هناك توجيهات من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لكافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع مياة الأمطار، مضيفا أن مسؤولي شركات المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار.

وأكد المصدر على توزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق؛ لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع.