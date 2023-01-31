رفع كفاءة المداخل والمخارج والميادين بنطاق مركز ومدينة المنصورة

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، متابعة الأعمال الجارية لتحسين الصورة البصرية للمواطن بنطاق مركز ومدينة المنصورة وتجميل المخارج والمداخل.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم مواصلة الأعمال الجارية لتحسين الصورة البصرية للمواطن، والحفاظ على المظهر الجمالي، حيث تم متابعة أعمال تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة / أجا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2022، ويتم التنفيذ من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقالت إنه يتم حاليا تركيب بلدورات واستعدال مناسيب سور وأعمدة الكورنيش وعمل صبة خرسانية واستكمال صب الأعمدة وتركيب الفواصل المضيئة بالبلدورات وتركيب 64 عامود إنارة ديكوري وتركيب بلاعات صرف مطر، وتركيب باكيات الحديد ما بين الأعمدة وتركيب حجر الهاشمة والمايكة بالسور، وتركيب رخام على فواصل السور بطول الكورنيش، حيث تم متابعة معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للانتهاء من التنفيذ للمشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وذلك تحقيقا لرضا المواطنين وتحسين الصورة البصرية للمواطن والحفاظ على المظهر الجمالي بنطاق المدينة.

وأكد المحافظ، استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعه النشاط اليومي لأعمال متابعة المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.