حماية المستهلك: حررنا 38 ألف محضر خلال عام 2023

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تكليفات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التواجد بكثافة في السوق المصري للسيطرة على انفلات الأسعار الموجودة.

وأوضح إبراهيم السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن الجهاز قام بإعداد العديد من الحملات على الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، وتم التركيز على سلعة الأرز والسكر، خاصة مع أزمة السكر الأخيرة.

وأضاف «السجيني»، أن المستهلك عندما يرى جهاز رقابي في الشارع، فهذا يرسل رسالة طمأنة للمواطن بأن الدولة موجودة، وهذا ضروريا للغاية.



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بتحرير 38 ألف محضر خلال عام 2023، وتتركز المحاضر على عدم الإعلان عن الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض التجار لا يعلنون الأسعار، وحال الإعلان يقومون ببيع السلعة بسعر أعلى من السعر المُعلن.