النقل: توقيع إجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات بميناء دمياط إلى المشغل العالمي

تفقد وزير النقل، كامل الوزير، ميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري أحمد حواش.



في بداية الجولة شاهد الوزير عرضا تقديما حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.



والتقى الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، برئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) التابعة لتحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1، خوان بابلو، حيث تم استعراض المخطط الزمني للانتهاء من المشروع.



ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 متر من إجمالي أرصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 مترا، وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1.



وقام بالتوقيع كل من نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للاستثمار، أحمد عثمان، ومدير دمياط اليانس لمحطات الحاويات، اندرياس راسلر.



- تفاصيل محطة الحاويات تحيا مصر 1



بعدها توجه الوزير يرافقه كل من رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) مشغل المحطة لتفقدها، واستمع الوزير من مدير المشروع على الموقف التنفيذي لكافة عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع.



وقال الوزير إن المشروع سيساهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة و يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية، والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.



وأضاف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط) والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).



وتابع أنه هذا الممر سيساهم في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تُنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ، وجاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.



كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب والغلال بأطوال أرصفة حوالي 850 مترا وعمق 17 مترا وساحة خلفية حوالى 270 ألف متر مربع بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنويا، وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 ملايين طن سنويا، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء.



كما تفقد مشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالي 3400 متر بعمق 17 مترا وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون متر مربع، بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة ٢٠ مليون طن سنويا، وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة ٤٠ مليون طن سنويا، وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي ٢٣/٢٢ حوالي ٨٥%.



وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد"، استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.



الوزير في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع



كما اشتملت الجولة على زيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم الإطلاع على آخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء فيما يتعلق بالارصفة أو الغاطس أو المعدات والأوناش، والتقى الوزير بالعاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث أكد الوزير على ضرورة الصيانة الدورية لأسطول العربات الحالي في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وإمدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق.



وعقد الوزير لقاءا بالعاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، ووجه وزير النقل رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها.



وشدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل، بالإضافة إلى تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات بالميناء واتخاذ كل الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منها.



كما وجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة كافة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد (طنطا /المنصورة/ دمياط) وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.