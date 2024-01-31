المقاولون العرب يعلن تعاقده مع 5 صفقات جديدة

أعلن نادي المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع 5 صفقات جديدة قبل نهاية فترة القيد الشتوية لعام 2024.

وأتم مسؤولو المقاولون العرب، إجراء التعاقد مع الخماسي محمد عنتر و النيجيري معز إفيلوا وأحمد عبد العزيز «مودي» و محمود الشبراوي و محمود حليمو، لدعم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتظم الخماسي في تدريبات فريق المقاولون العرب تحت قيادة محمد عودة، خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في الإسماعيلية.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق المقاولون العرب نظيره إنبي، يوم الـ 14 من شهر فبراير القادم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.