وزير الخارجية يسلم الرئيس اللبناني دعوة رسمية من السيسي لزيارة القاهرة

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إنه سلم الرئيس اللبناني جوزيف عون، دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن.

وأكد عبدالعاطي، في كلمة من بيروت بعد لقائه بنظيره اللبناني اليوم الجمعة، إن مصر تدعم لبنان بشكل كامل وتطلعات شعبه، وأن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتنشيط كل أطر التعاون مع لبنان، مشيرا إلى استعداد مصر للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وعبر عن رفض مصر الاستهداف غير المبرر وغير المشروع للمدنيين اللبنانيين في أثناء عودتهم إلى منازلهم بالجنوب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أهمية الالتزام بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وعدم استهداف المدنيين.

ودعا إلى استكمال تشكيل الحكومة اللبنانية وباقي مؤسسات الدولة للتفرغ لعملية إعادة الإعمار.