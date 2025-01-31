 حزب حماة الوطن: الشعب المصري قال كلمته من أمام معبر رفح.. لا لتهجير الفلسطينيين - بوابة الشروق
الجمعة 31 يناير 2025 6:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حزب حماة الوطن: الشعب المصري قال كلمته من أمام معبر رفح.. لا لتهجير الفلسطينيين

علي كمال
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 6:39 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 6:47 م

أكد حزب حماة الوطن، أن احتشاد آلاف المصريين أمام معبر رفح الحدودي، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، رسالة إلى العالم عن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.


وقال الحزب في بيانه، إن الشعب المصري قال كلمته "لا لتهجير الفلسطينيين"، في تأكيد جديد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تصفيتها بأي شكل من الأشكال.


وأضاف حماة الوطن، أن الملحمة الشعبية المصرية أمام معبر رفح، تعبر عن تماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية ودعمها في مواجهة أي ضغوط من شأنها التأثير على موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين.


وجدد الحزب، دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل المسئولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ومساندة الموقف المصري في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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