بزشكيان: أطراف خارجية حاولت استغلال الاحتجاجات لإثارة التوتر في إيران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن العدالة تمثل الهدف الأساسي للدولة، مشددًا على ضرورة منح الشعب دوره في الشأن العام، وإشراكه في الحكم، والاستماع إلى مطالب المحتجين السلميين.

وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن الدولة معنية بالتعامل مع مطالب المواطنين في إطار يحفظ وحدة البلاد واستقرارها، مؤكدًا أن الاستجابة للاحتجاجات السلمية تمثل جزءًا من مسؤولية الحكومة تجاه شعبها.

تحذير من استغلال الاحتجاجات

وحذّر الرئيس الإيراني من وجود أطراف تحاول استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفتنة والاقتتال وتقسيم المجتمع، مشيرًا إلى محاولات داخلية وخارجية لركوب موجة الاحتجاجات بهدف زعزعة الاستقرار الوطني.

وأكد أن الحفاظ على السلم المجتمعي يقتضي التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع، وبين محاولات التحريض والتصعيد التي تستهدف أمن الدولة.

اتهامات لواشنطن وتل أبيب ودول غربية

واتهم بزشكيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب بعض الدول الغربية، بالسعي إلى بث الفرقة وإشعال التوتر بين أبناء الشعب الإيراني.

وأضاف أن الدولة مضطرة إلى انتهاج طريق العدالة لمواجهة كل من يتربص بإيران من الداخل والخارج، مشددًا في الوقت ذاته على أن واجب الحكومة يتمثل في الاستماع إلى المحتجين السلميين والتعامل مع مطالبهم بشكل مسؤول، وفق ما نقلته وكالة «معًا» الفلسطينية.

توترات إقليمية وضغوط خارجية

وأشار التقرير إلى أن إيران تواجه تهديدات مباشرة من الولايات المتحدة، في وقت أكدت فيه طهران مرارًا استعدادها للرد على أي تصعيد، مع التأكيد على أولوية الحفاظ على الأمن الداخلي ووحدة المجتمع.