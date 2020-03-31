دعا وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الثلاثاء، دول العالم الإسلامي للتريث قبل قيام خطط الحج حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا.

وقال بن طاهر بنتن، خلال كلمته للقناة السعودية الإخبارية، «المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي الحفاظ على سلامتهم».

وأضاف الوزير أنه تم الاطمئنان على المواطنين بالفنادق الـ 5 نجوم التي استخدمت لحجر المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك من ناحية الخدمات الموصولة لهم، فضلاً عن الاطمئنان على المواطنين ممن انقطعت لهم سبل إجراء العمرة عقب إغلاق خطوط الطيران إلى بلادهم، والمقدورن بحوالي 1200 شخص.

وأشاد بجهود الحكومة السعودية بما تولته في مساعدة ما يقرب من 68 ألف معتمرًا خلال 5 أيام في العودة إلى بلادعم خلال سبل الأمان والوقاية التامة، مشيرًا إلى حرص وزارة الحج والعمرة على إعادة جميع المبالغ الخاصة بتأشيرات العمرة لمن لم يتمكنوا من أداء فريضة العمرة خلال الظروف الراهنة.

يُذكر أن المملكة أعلنت قبل أيام إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.