هيثم شاكر يواصل تصوير مسلسله الجديد حب عمري لعرضه في رمضان المقبل

يواصل الفنان هيثم شاكر تصوير أحداث مسلسله الجديد "حب عمري"، في أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، حيث انتهى من تصوير ما يقرب من 80% من العمل، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

"حب عمري" مسلسل اجتماعي رومانسي يتناول فترات زمنية هامة في مصر، ويشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم سامح الصريطي، سهر الصايغ، منه فضالي، ميدو عادل، محمد مهران، حنان سليمان، محمد سليمان، أماني كمال، أحمد كرارة، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

وكان شاكر قد شارك قبل 3 سنوات في بطولة مسلسل " أرض جو" مع الفنانة غادة عبد الرازق، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة.

يذكر أن شاكر طرح مؤخرا ألبوم "معرفة قديمة"، والذي ضم 14 أغنية هم ( ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افترقنا، مفيش بعد بينسي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة).