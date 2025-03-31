أحمد داش يحقق المركز الثالث في شباك التذاكر بفيلم نجوم الساحل

حقق فيلم «نجوم الساحل» المركز الثالث في شباك التذاكر، محققا إيرادات وصلت إلى 211 ألفا و616 جنيها، بواقع 1369 تذكرة.

فيلم «نجوم الساحل»، بطولة أحمد داش ومايان السيد، بمشاركة على صبحى، وأحمد عبد الحميد، وعلى السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ، ومغنى الراب فليكس فى أولى تجاربه التمثيلية، بالإضافة لمشاركة عدد من ضيوف الشرف.

والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، حيث يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالى رفقة صديقه لمقابلتها، فى محاولة للوصول لحبيبته، فتدور هناك عدد من المفارقات غير المتوقعة.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائي تنافس 4 أفلام في شباك التذاكر، وهم؛ "سيكو سيكو" و"الصفا الثانوية بنات" و"نجوم الساحل" و"فار بـ7 أرواح".