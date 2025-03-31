رئيس جامعة المنيا يتابع استعدادات المستشفيات خلال عيد الفطر

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة مفاجئة داخل المستشفيات الجامعية للاطمئنان على سير العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتفقد رئيس الجامعة أقسام مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، وكذلك أقسام مستشفى الكلى داخل الحرم الجامعي، للتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى خلال هذه الفترة.

وخلال الزيارة، تحدث رئيس الجامعة مع العديد من المرضى وذويهم للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور فرحات بتواجد الأطقم الطبية في مواقعهم، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى، كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة.

ووجّه رئيس الجامعة بصرف مكافأة تشجيعية لعدد من الأطباء الذين أظهروا تفانيًا في العمل خلال فترة العيد، تقديرًا لجهودهم في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية.

كما قرر الدكتور عصام فرحات إحالة عدد من الأطباء للتحقيق بسبب غيابهم وتقاعسهم عن أداء واجبهم المهني خلال فترة العمل.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، مشيدًا بالتزامهم بتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

يُذكر أن رئيس الجامعة قرر رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ في جميع مستشفيات جامعة المنيا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في جميع الأقسام والتخصصات، وتقديم الدعم المناسب للحالات الطارئة التي قد تتوافد على المستشفيات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير العمل بشكلٍ سلس وفعال خلال العطلة، حيث تم رفع الاستعداد في أقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المناوبين في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، مع توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

