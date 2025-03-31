أستون مارتن تبيع حصتها في فريق فورمولا1 لتعويض خسائرها السياحية

قررت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة، بيع حصتها في فريق الفورمولا1، من أجل تعويض الخسارة التي تتكبدها في سوق بيع السيارات السياحية، وفق ما أعلنت الإثنين.

وفي الوقت نفسه، يخطط المساهم الرئيسي في أستون مارتن "يو تري كونسورتيوم"، زيادة حصته في المجموعة إلى 33% وفق البيان الذي قالت فيه الشركة البريطانية إن الإجراء المشترك سيزيد من سيولة المجموعة بأكثر من 125 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار).

ويرأس مجموعة "يو تري كونسورتيوم" الملياردير الكندي لورنس سترول الذي يقود ابنه لانس سترول لفريق الفورمولا1 بجانب بطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو.

وتقترح المجموعة "بيع حصة الأقلية في فريق أستون مارتن أرامكو للفورمولا1"، متوقعة الحصول جراء ذلك على أكثر من "قيمتها الحسابية الحالية البالغة حوالي 74 مليون جنيه إسترليني (88 مليون يورو)"، وفق البيان.

لكن هذه الصفقة "لن يكون لها أي تأثير على اتفاقية الرعاية الطويلة الأمد في الفورمولا1"، بحسب أستون مارتن التي عادت إلى سباقات الفئة الأولى عام 2021 بعد عقود من الغياب، وبالتالي ستواصل تمويل الفريق الذي يحمل اسمها واسم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وقال المدير التنفيذي لأستون مارتن البريطاني أدريان هولمارك إن الاستثمار الجديد "سيسرع تقدمنا لنصبح شركة مربحة بشكل مستدام".

أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستخفض حوالي 5% من قوتها العاملة نتيجة ضعف الطلب الصيني على سياراتها وتسببه في زيادة الخسائر لعام 2024.

استلم هولمارك منصبه في أواخر العام الماضي بدلا من الإيطالي أميديو فيليسا، ليصبح رابع رئيس للشركة في غضون أربعة أعوام، وذلك بعدما تنحى عن منصب المدير التنفيذي لشركة بنتلي لصناعة السيارات الفاخرة التي انتقلت ملكيتها عام 1998 لمجموعة فولكسفاجن الألمانية.