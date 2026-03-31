وزير النقل يبحث مع الجانب التنزاني إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دار السلام

• تسيير خط ملاحي بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر وميناء دار السلام

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، السفير ريتشارد موتايوبا ماكانزو، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، وحضر اللقاء السفير أحمد رزق، رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل، ومحمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك.

وأكد الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، على تطلع الدولة المصرية إلى دفع آفاق التعاون المشترك مع جمهورية تنزانيا المتحدة في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، انطلاقا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين كدولتين أفريقيتين شقيقتين، وبما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من الشراكة والتكامل.

وأكد وزير النقل أن التعاون المقترح بين الجانبين يقوم على مبدأ التكامل وليس المنافسة في قطاع النقل، موضحًا أن مذكرة التفاهم المقترح توقيعها خلال الفترة القادمة بين الجانبين تشتمل على أربع نقاط هامة للتعاون المشترك، وتتمثل في إنشاء وتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء دار السلام من خلال تحالف مصري-تنزاني دولي.

وقال الوزير إن الميناء يعد من أهم الموانئ في دولة تنزانيا، والذي يخدم حوالي 90% من السوق المحلي داخل البلاد، كما يرتبط بعدد 6 دول غير ساحلية مثل (مالاوي - زامبيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بوروندي - رواندا - أوغندا)، ويمثل الميناء البوابة الرئيسية لهذه الدول، بالإضافة إلى تسيير خط ملاحي بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر (السخنة – سفاجا)، وميناء دار السلام.

وأضاف أن هناك أيضا تبادل إنشاء منطقة لوجستية لمصر في تنزانيا، وأخرى لتنزانيا في مصر، على غرار التجربة الناجحة مع جمهورية رواندا، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الثنائية، وتسهيل إقامة مشروعات صناعية مشتركة، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتوفير فرص عمل للشباب في كل من مصر وتنزانيا، واستخدام شبكة القطار السريع في تنزانيا لنقل البضائع المختلفة من ميناء دار السلام إلى حدود تنزانيا، ثم إلى الدول المجاورة، والعكس.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك شركات متخصصة رائدة وذات خبرة واسعة في مجال البنية التحتية، حيث ساهمت في تنفيذ العاصمة الجديدة والنهضة العمرانية الحديثة، بما في ذلك مشروعات الطرق والكباري والمطارات والأنفاق والسدود وغيرها من المشروعات العملاقة داخل مصر وخارجها.

وأوضح الوزير أن هذه الشركات مستعدة للمشاركة في تنفيذ المشروعات بتنزانيا بأعلى مقاييس الجودة، وفي أسرع وقت، وبالأسعار المناسبة، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب سفير تنزانيا بالقاهرة عن تقديره العميق للدور المصري ومساهمتها في دعم التعاون الثنائي، مشيدا بالخبرات المصرية في كافة المجالات، ومنها قطاع النقل والبنية التحتية، ومؤكدا أن مناقشات اليوم تمثل خطوة هامة للانطلاق نحو تحقيق تعاون كبير بين البلدين في قطاع النقل.

ونوه إلى أن الفترة القادمة ستشهد لقاءات هامة بين وزيري النقل في البلدين واللجان الفنية المشتركة لإطلاق وتفعيل المشروعات التي ستشملها مذكرة التفاهم المشتركة المخطط توقيعها خلال الفترة القادمة، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع الدول الأفريقية، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية، وفي مقدمتها تنزانيا، باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة، حيث يمثل ميناء دار السلام بتنزانيا أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق أفريقيا.