أحمد مرتضى: إمام عاشور لم يقصد ما فعله مع وليد سليمان

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن إمام عاشور لاعب الأبيض، لم يقصد ما فعله تجاه وليد سليمان نجم الأهلي عقب مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في الإمارات قبل نحو 3 أشهر، وفاز بها الزمالك بركلات الترجيح.

واشتبك لاعبو الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر، وأسفر ذلك عن صدور العديد من العقوبات تجاه لاعبي الفريقين من قبل اتحاد الكرة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«عقوبات السوبر بعضها مستحق وبعضها غير مستحق».

وأضاف:«حزنت على وليد سليمان ولكنني لم أعاتب إمام عاشور لأنه لم يقصد ما قام به، لاعب صغير ووجد الأمور تفلت في الملعب ولم يدري ما قام به».