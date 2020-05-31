قال المهندس أشرف محمد رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنهم وفروا كمامات طبية، تباع في شبابيك بيع التذاكر بثلاث جنيهات فقط، ومن يصر على المخالفة يحرر له محضر يحال إلى القضاء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضاف رسلان، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث»، مساء السبت: « مشاهد التكدس اليوم في بعض محطات قطارات الصعيد سببها عودة المواطنين من المحافظات بعد إغلاق لمدة أسبوع، وهو مشهد مؤقت خاصة في وجه قبلي، والنقل ستزيد من القطارات لتخفيف الزحمة في ملوي وطهطا ومحطات تانية».

وأشار إلى توفير الكمامات في كل محطات القطارات بوجه بحري وقبلي، بعد تعاقد وزارة النقل مع القوات المسلحة لتوفير مئات الآلاف من الكمامات في محطات المترو والسكك الحديدية.