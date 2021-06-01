يائير لابيد: هناك عقبات لكننا سنشكل حكومة إسرائيلية جديدة

قال زعيم حزب (هناك مستقبل) الاسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الإثنين، إنه على الرغم من استمرار الخلافات بين الأحزاب الاسرائيلية فيما يسمى بـ "ائتلاف التغيير"، فإنه يعتقد أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في نهاية المطاف.

وأضاف لابيد، في تصريحات أورتها صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، "ما زالت هناك عقبات وعلينا التغلب عليها معا".

وتابع "حتى لو كان حزب (هناك مستقبل) حصل على 40 مقعدًا، فهذه هي الحكومة التي كنت سأكونها، حكومة وحدة وطنية، حكومة تهتم بكل إسرائيلي، بمن فيهم أولئك الذين لم يصوتوا لنا".

وكان نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي قد أعلن -أمس- أنه سينضم إلى زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد في مسعاه لتشكيل حكومة جديدة.

وقال بينيت "إن أزمة إسرائيل السياسية باتت غير مسبوقة، وهذا الجنون يجب أن ينتهي".

وانتقد بينيت، نتنياهو، لفشله في تشكيل حكومة بعد أربعة انتخابات في عامين، قائلا إن "نتنياهو لم يكن لديه حكومة يمينية، ولم يعد يصدقه أحد".