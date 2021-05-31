خاص| طفلة العيد في غزة تحتفل بزيارة رئيس المخابرات المصرية بالعلم المصري

حصلت "الشروق" على صورة للطفلة سيلين ياسر مرق، المشهورة بطفلة الركام أو طفلة العيد، خلال احتفالها بزيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لقطاع غزة ظهر اليوم الاثنين.

وظهرت الطفلة تمسك بالعلم المصري وترتدي الكوفية الفلسطينية، في حضن والدها ياسر مرق، بينما كانا متواجدان أمام الفندق الذي نزل به اللواء عباس كامل.

يأتي ذلك خلال الزيارة التاريخية للواء عباس كامل لفلسطين، التقى خلالها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، لعقد مجموعة من اللقاءات في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة.

واشتهرت صورة الطفلة سيلين خلال القصف الدامي الذي تعرض له قطاع غزة لمدة 10 أيام متواصلة، على يد الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الشهر المنصرم.

وظهرت الطفلة بعد اليوم الأول للقصف الإسرائيلي على القطاع، والموافق أول يوم عيد، وهي ترتدي ملابس العيد وترفع العلم الفلسطيني وتمسك بدميتها، مستريحة على ركام أحد الأبراج التي قصفها الاحتلال بالقرب من منزلها في القطاع.

ومنذ نشر والدها ياسر مرق للصورة، اكتسبت سيلين الصغير شهرة عربية وعالمية، ساهمت في دعم معنوي للقضية الفلسطينية في كل بلاد العالم، حتى أن ذلك التعاطف أغضب الاحتلال، ما عرض والدها لمضايقات باختراق حسابه على فيسبوك، وتلقيه رسائل تهديد من بعض الإسرائيليين.

وكانت "الشروق" أول من تواصل مع ياسر مرق، والد الطفلة سيلين، لإجراء أول حديث عن وضع الأسرة في قطاع غزة وكواليس التقاط صورة سيلين.

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أول حديث لوالد طفلة العيد بغزة: مصر اعتادت حمل همنا