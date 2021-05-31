 التعاون الإسلامي: مساعدات لصالح مشاريع صحية واجتماعية وتنموية في فلسطين - بوابة الشروق
الإثنين 31 مايو 2021 5:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

التعاون الإسلامي: مساعدات لصالح مشاريع صحية واجتماعية وتنموية في فلسطين

التعاون الاسلامي
التعاون الاسلامي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:21 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:21 م
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين، تقديم مساعدات مالية لصالح مشاريع صحية اجتماعية وتنموية وتعليمية في فلسطين.

وأوضح الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المساعدات الإغاثية لدولة فلسطين تأتي ضمن اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي - أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة - لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الدول الأعضاء.

وأكد أن المنظمة مستمرة عبر الصندوق في تقديم المساعدات والدعم لقطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس في الدول الأعضاء.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك