علقت الفنانة هالة صدقي بسخرية على تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها السابق سامح سامي، رغم طلاقه لها من قبل في ڤيديو مسجل.

ونشرت صدقي صورة من طلب الطاعة عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "‬‏‪خير سيئ لكل اللي تقدموا لي.. فالزوج طلبني في بيت الطاعة مع أنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه."

وتابعت: "وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر.. فشكلها هتكون طاعة on line أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية.. بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا.. مقولة غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجه.. بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخرة بعينها ".