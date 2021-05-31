إسرائيل تدفع بفرق الإطفاء لإخماد حرائق متعددة نشبت في جميع أنحائها

دفعت السلطات الإسرائيلية بفرق الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في جميع أنحاء البلاد، بسبب موجة حارة (مثيرة للأتربة والغبار)؛ وصلت إلى حوالي 40 درجة مئوية.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت اليوم من خطر نشوب حرائق بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضافت أن الحرائق اندلعت في غابة في حي رمات "بيت شيمش"؛ مما أدى إلى إشعال النار في شقة في مبنى سكني قريب؛ حيث يعمل سبع من فرق الاطفاء في الموقع، وجرى إخلاء مبنيين سكنيين محليين وتم اغلاق الشارع امام حركة المرور.

وفي وقت واحد تقريبًا، جرى الإبلاغ عن حريق كبير في غابة تسورا المجاورة حيث قال إيال كوهين، نائب قائد الإطفاء في منطقة القدس: " رأينا الحريق ينتشر ليس فقط في الغابة ولكن أيضًا في المنازل، بطريقة تهدد الكثير من الناس".

وقبل ذلك بوقت قصير، جرى استدعاء خمس من فرق الإطفاء لإشعال حريق في مكان مفتوح في منطقة جيدرا كما تم إغلاف الطريق السريع 40، الذي يمتد من وسط إسرائيل إلى مدينة بئر السبع الجنوبية، من مفرق قدرون إلى مفرق جيدرا وبدأت الشرطة في إخلاء المنازل في شارع مجاور.

كما جرى إغلاق جزء آخر من الطريق 40 بين تقاطع أهيم وتقاطع كاستينا بالقرب من أشدود في كلا الاتجاهين بعد دقائق بسبب حريق آخر كما تم إغلاق تقاطع نحشونيم على الطريق 6 بسبب حريق غابة حيث تم إرسال خمسة طواقم إطفاء من بيتاح تكفا للسيطرة على الحريق.

وفي منطقة كوخاف يائير، تمكن رجال الإطفاء من وقف انتشار الحريق باتجاه البساتين المجاورة، وفي تسور يتسحاق، قاموا بإخماد العديد من الحرائق بالقرب من مدخل التجمع السكاني. وفي قلنسوة، حاولت أربعة فرق إطفاء إخماد حريق كبير اندلع بالقرب من منازل سكنية.

وفي حيفا، كان رجال الإطفاء يكافحون أيضًا حريقًا اندلع بين شارعين في جزء سكني من المدينة الشمالية، في محاولة لوقف انتشار النيران في المنازل المحلية.

كما اندلع حريق في منطقة مزارع الدواجن في كيبوتس كفار روبين بالقرب من مدينة بيت شيعان الشمالية.

وتم إرسال ستة طواقم إطفاء من محطة إطفاء العفولة وأربع طائرات إلى المنطقة، وتم توجيه سكان الكيبوتس لإغلاق جميع النوافذ وعدم مغادرة الكيبوتس من الشرق.