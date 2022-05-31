إعدام 65 كيلو مواد غذائية مغشوشة بأسوان وغلق 5 منشآت

تمكنت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط وإعدام كميات المواد الغذائية مختلفة الأصناف غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مدينة أسوان، بلغت بنحو 65 كيلو جرامًا.



وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إنه تم المرور على 17 منشأة مواد غذائية متنوعة بمدينة أسوان، حيث تم ضبط 65 كيلو جرامًا من المواد الغذائية بأسوان مجهولة المصدر، إلى جانب 75 لترا من العصائر لتغير خواصها.



وأضاف أنه صدر قرارًا بإعدام الكميات التي تم ضبطها، كما تقرر غلق 5 منشآت غذائية، إلى جانب تحرير 27 محضرا صحيا متنوعا ضد منشآت أخرى مخالفة.



وأشار إلى أنه صدر قرار من النيابة بالموافقة على إعدام الكميات الغذائية التي تم ضبطها، لافتًا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.