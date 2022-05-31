بعثة المنتخب السعودي تغادر إلى إسبانيا لبدء مرحلة الإعداد لكأس العالم

تغادر بعثة المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتدشين المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم في قطر، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو بحسب بيان رسمي وزع صباح اليوم الثلاثاء .

وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم "فيفا قطر 2022"، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.