 بعثة المنتخب السعودي تغادر إلى إسبانيا لبدء مرحلة الإعداد لكأس العالم - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مايو 2022 10:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

بعثة المنتخب السعودي تغادر إلى إسبانيا لبدء مرحلة الإعداد لكأس العالم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:12 ص

تغادر بعثة المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتدشين المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم في قطر، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو بحسب بيان رسمي وزع صباح اليوم الثلاثاء .

وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم "فيفا قطر 2022"، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك