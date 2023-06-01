أكد شادي زلطة ، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن قضية التعليم قضية أمن قومي للدولة المصرية، والقيادة السياسية مهتمة بتطوير منظومة التعليم، سواء ما يتعلق ببناء مدارس جديدة أو أداء المعلمين الحاليين وتطوير الأبنية التعليمية.

وقال شادي زلطه، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة التربية والتعليم، تستهدف انتقاء أفضل العناصر التي تضيف جديدا للمنظومة، وفق الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مسابقة اختيار 30 ألف معلم ضمن مسابقة الحكومة لتعيين 150 ألف معلم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن الاختبارات تتم إلكترونيا وبشكل مهني، من دون أي تدخل للعنصر البشري أو وساطة، موضحا أن أن الـ28 ألف معلم اللذين تخطوا الامتحانات تم اختيارهم من بين 95 ألف معلم أدوا الاختبارات في جهاز التنظيم والإدارة.

وأشار إلى أنه تم تأهيلهم تربويا وبدنيا خلال 7 أيام متواصلة، معلنا :" نستهدف أن يكون المعين الجديد نموذجا يحتذى به"، كما أن من ضمن أهداف الوزارة زيادة الولاء والانتماء للمعلم، ويتم ذلك عبر تعريف المتقدم بالمشروعات القومية للدولة المصرية.

وأكمل شادي زلطه، أن الاختبارات تنتهي بكشف الهيئة والطبي والرياضي، وبمجرد اجتيازها سيتم توزيع المعلمين وفق التوزيع الجغرافي، علما أن المتقدمين لوظيفة الـ 30 ألف معلم، هم الآن في المرحلة الأخيرة من الاختبارات، وبعد ذلك سيتم توزيعهم على المدارس لسد العجز.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن ما تقوم به الدولة سيواجه نسبة كبيرة من مشكلة العجز بالمدارس، متابعا، أن كشف الهيئة مستمر للمتقدمين كما أن الاختبارات تتم بشفافية كاملة والنسبة الأكبر من المتقدمين هم من الشباب.



